Пассажиры пропавшего на Камчатке Ан-26 ехали в Палану строить школу

Один из пассажиров пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 летел на работу. Об этом «360» рассказал его родной брат. Дома мужчину ждут жена и двое детей.

Пропавший самолет принадлежит «Камчатскому авиационному предприятию». Он следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

«Он летел в Палану на работу, школу строить. В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолете», — сказал брат пропавшего пассажира.

По его словам, вместе с братом с ним летели еще двое коллег. Вместе они собирались заниматься в Палане строительными работами.

Мужчина добавил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.

Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. На борту находились более 20 человек, в том числе один ребенок. По неподтвержденным данным, самолет мог рухнуть в Охотское море при заходе на посадку или совершить аварийную посадку в районе угольного разреза у поселка Палана.

В качестве возможных причин ЧП рассматриваются плохая видимость, ошибка экипажа или отказ техники. В настоящее время поиски самолета продолжаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.