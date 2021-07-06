Прокуратура начала проверку после пропажи Ан-26 с пассажирами на Камчатке

Самолет Ан-26 с пассажирами, который пропал с радаров 6 июля, сейчас ищут. Местная транспортная прокуратура начала проверку.

«Проводятся поисково-спасательные мероприятия. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка», — приводит РИА «Новости» слова представителя надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что пропал самолет «Камчатского авиационного предприятия». Он летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В аэропорту назначения Ан-26 не появился. По предварительным данным, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

В региональном главке МЧС уточнили, что в самолете летел один ребенок. Тревогу забили после того, как пилоты не вышли на запланированный сеанс связи. На место возможного ЧП выдвинулись спасатели.