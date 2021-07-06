Уголовное дело возбудили после исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке

Следователи открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности после потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК на транспорте.

Кроме того, региональная прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что проводятся поисково-спасательные мероприятия. Также там уточнили, что лайнер принадлежит «Камчатскому авиационному предприятия». Он летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. На борту находились больше 20 человек, в том числе один ребенок.

По неподтвержденным данным, самолет мог упасть в Охотское море при заходе на посадку или рухнуть у угольного разреза у поселка Палана. Причиной ЧП могли стать плохая видимость, ошибка экипажа или отказ техники.

Видимость у поселка в момент планируемой посадки Ан-26 была нормальной. Однако спасатели сообщили о сплошной низкой облачности. Сейчас район маршрута исследуют два вертолета и спецсамолет, уточнили в правительстве края.

ТАСС со ссылкой на источник написал, что пропавший лайнер эксплуатировался с 1982 года. Сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.