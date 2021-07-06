На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 с пассажирами могла находится глава поселка Палана, куда направлялось воздушное судно, Ольга Мохирева. Об этом РИА «Новости» сообщили в поселковой администрации.

Ранее сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал список пассажиров, которые летели на пропавшем Ан-26 из Петропавловска-Камчатского в Палану. Среди них значится Ольга Мохирева 1979 года рождения.

Самолет «Камчатского авиационного предприятия» Ан-26 пропал с радаров 6 июля. Он летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В аэропорту назначения воздушное судно не появилось. По предварительным данным, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Самолет сейчас ищут. Местная транспортная прокуратура начала проверку. СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Ан-26 мог рухнуть в Охотское море при заходе на посадку. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности.