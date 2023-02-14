Власть 14 февраля 2023, 16:14 Американский журналист Сеймур Херш назвал подрыв «Северных потоков» глупостью Белого дома

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Журналист Сеймур Херш, который доказал причастность США к подрывам газопроводов «Северного потока», назвал теракт изумительной глупостью американского правительства. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на эфир Radio War Nerd.

По словам Херша, главная ошибка Белого дома состоит в неправильно выбранном для диверсии времени. Он считает, что было максимально недальновидно подрывать газопроводы осенью в преддверии холодов.

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«Это, несомненно, изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента», — заявил Сеймур Херш.

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Он добавил, что европейцы, в частности, немцы, пришли в бешенство от выросших цен на газ. В результате США потеряли очки у союзников.