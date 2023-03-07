Мир 07 марта 2023, 20:31 Херш рассмеялся на вопрос о статье NYT о «Северных потоках», но комментировать ее не стал Журналист Херш не стал комментировать публикацию NYT о диверсиях на «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о диверсии на «Северных потоках», в котором виновными предстают власти США, не стал комментировать публикацию The New York Times о новых разведданых по взрывам. В разговоре с РИА «Новости» он лишь рассмеялся, отвечая на просьбу дать свою оценку новым сведениям.

«У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал… Я сейчас гляжу на эту публикацию. Вот это да, источники не называются», — сказал Херш, смеясь.

Реклама

Ранее газета опубликовала статью со ссылкой на американских чиновников и новые разведданные, согласно которым остается вероятность, что к терактам причастна некая проукраинская группировка. При этом никаких твердых доказательств не приводится. Как были получены данные, тоже не раскрывается.

Реклама

При этом источник издания уверен, что причастности России к диверсиям нет.

В расследовании Херша, опубликованном в начале февраля, говорится, что решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден. Подготовка к атаке, по сведениям журналиста, началась еще в декабре 2021 года.