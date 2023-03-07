Мир 07 марта 2023, 21:35 Следствие ФРГ установило арендаторов судна, совершившего теракт на «Северных потоках» Zeit: следствие ФРГ установило, что теракт на «Северных потоках» могли совершить украинцы РИА «Новости»

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Следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», сообщила немецкая газета Zeit. Есть вероятность, что плавсредство арендовала компания, принадлежащая украинцам.

Следователи значительно продвинулись в расследовании. Они смогли реконструировать, как был подготовлен и совершен теракт. Судно, которое предположительно использовали для проведения секретной операции, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши.

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«По данным следствия, атака была проведена группой из шести человек, в числе которых пятеро мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолазов и женщина-врач. Они доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там», — говорится в статье.

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При этом национальность преступников неясна, так как они использовали поддельные паспорта, в том числе при аренде судна. Согласно данным газеты, на борту плавательного средства следователи обнаружили следы взрывчатки.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, основанную на полученных от источника новых разведданных. В ней также утверждается, что диверсию могла совершить проукраинская группировка.