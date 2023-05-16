Происшествия 16 мая 2023, 12:45 Переживший покушение врио главы МВД ЛНР пришел в сознание ТАСС: врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет пришел в сознание после покушения РИА «Новости»

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После взрыва в Луганске временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию и пришел в себя. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Он в сознании», — сказал собеседник агентства.

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Взрыв в центре Луганска прогремел днем 15 мая. Граната взорвалась в парикмахерской на улице Демехина. Пострадали восемь молодых людей, в том числе двое 2005 года рождения. Состояние четырех медики оценили как тяжелое, еще одного — как крайне тяжелое.

Среди раненых оказался Игорь Корнет. Бывший советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что его реанимировали и ввели в медикаментозную кому. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное приобретение взрывного устройства. Кадры из парикмахерской показало РИА «Новости». Следователи осмотрели место взрыва.