Происшествия 16 мая 2023, 11:58 Стало известно о состоянии раненного при взрыве в Луганске главы МВД ЛНР Полковник Киселев: глава МВД ЛНР Корнет после покушения находится в искусственной коме РИА «Новости»

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Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета стабильное. Об этом ТАСС сообщил бывший советник главы МВД республики, полковник Виталий Киселев.

По его словам, сейчас медики проводят реанимационные мероприятия. Корнета ввели в искусственную кому, чтобы организм начал восстанавливаться.

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«Если раньше при таких тяжелых ранениях говорили, что шансы выжить 50 на 50, то здесь наши врачи сделали все возможное. Состояние стабилизировалось», — рассказал Киселев.

Граната взорвалась 15 мая в помещении барбершопа около здания Гостелерадиокомпании Луганской Народной Республики, Народного Совета и Дома правительства ЛНР. Пострадали восемь человек, в том числе Игорь Корнет. Раненых госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал подрыв очередным терактом с украинской стороны. Следователи возбудили уголовное дело после покушения на врио главы МВД.