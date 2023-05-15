Происшествия 15 мая 2023, 16:16 Появились новые кадры из подорванного барбершопа в центре Луганска РИА «Новости» показало видео из барбершопа в центре Луганска, где прогремел взрыв РИА «Новости»

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Появилось новое видео, снятое в барбершопе в центре Луганска, где прогремел взрыв 15 мая. Кадры опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Агентство сообщило, что в здании парикмахерской работают сотрудники Следственного комитета РФ. Камера зафиксировала, как специалисты СК тщательно осматривают место происшествия и ведут записи.

Взрыв прогремел в центре Луганска на улице Демехина около 13:30 по московскому времени. Местный житель предположил в беседе с ТАСС, что барбершоп подорвали с помощью гранаты. По словам мужчины, из помещения вылетели окна и двери.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале, что при взрыве пострадали пять человек, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии. Одним из пострадавших оказался врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Ранее замминистра здравоохранения Луганской Народной Республики Олег Валиев рассказал о состоянии Корнета.