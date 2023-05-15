Криминал 15 мая 2023, 17:09 Уголовное дело возбудили о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР Корнета СКР: возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР Корнета Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи возбудили уголовное дело после покушения на временно исполняющего обязанности главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по признакам покушения на убийство, незаконного приобретения взрывных устройств и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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По данным следствия, взрывное устройство сработало днем 15 мая в салоне красоты по улице Демехина. В результате пострадали мирные жители, ранения также получил врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Пострадавших доставили в больницу.

«У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — указано с сообщении.

Сотрудники регионального СК осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Также с места ЧП изъяли необходимые предметы для экспертизы.

Граната взорвалась в помещении барбершопа около здания Гостелерадиокомпании Луганской Народной Республики, Народного Совета и Дома правительства ЛНР. В результате взрыва там выбило двери и окна. Пострадавшего Игоря Корнета госпитализировали. По словам замминистра здравоохранения республики Олега Валиева, состояние врио главы МВД оценивается как стабильное.