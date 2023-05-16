Происшествия 16 мая 2023, 10:33 Число пострадавших при мощном взрыве в центре Луганска выросло до восьми Минздрав ЛНР: число пострадавших при взрыве в центре Луганска возросло до восьми РИА «Новости»

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Восемь человек пострадали при взрыве в центре Луганска 15 мая. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, он находится в реанимации. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Осмотрели всех пострадавших, добавился еще один — молодой человек, все восемь — это молодые люди, двое 2005 года рождения», — сообщила Пащенко.

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Все пациенты находятся в медучреждениях, за жизни пострадавших борются медики. Среди раненых — врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. Его состояние стабильное.

По предварительным данным, взрыв был покушением на Корнета. Следователи возбудили уголовное дело, идет расследование.

Граната взорвалась в помещении барбершопа рядом со зданием Гостелерадиокомпании Луганской Народной Республики, Народного Совета и Дома правительства. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал подрыв очередным терактом с украинской стороны.