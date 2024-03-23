Происшествия 23 марта 2024, 01:10 Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Crocus City Hall Патриарх Кирилл: теракт в Crocus City Hall поражает своим цинизмом и жестокостью РИА «Новости»

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Случившееся в Crocus City Hall поражает своим цинизмом и жестокостью. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он признался, что глубоко потрясен случившимся в концертном зале.

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«Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью», — подчеркнул патриарх.

Глава РПЦ выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он выразил уверенность в том, что правоохранители и спецслужбы сделают все, чтобы как можно скорее раскрыть «дерзкое преступление и привлечь к суду ответственных за его организацию и исполнение».

Стрельба в Crocus City Hall произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь. После в концертном зале начался пожар, частично обрушилась кровля. ФСБ сообщила о 40 погибших.

МЧС уточнило, что огнеборцы уже локализовали возгорание. В распоряжении «360» появился снимок машины, на которой могли уехать устроившие стрельбу в Crocus City Hall.