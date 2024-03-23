Важное 23 марта 2024, 00:59 Пожар в Crocus City Hall локализовали МЧС сообщило о локализации пожара в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар в здании Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — указали в сообщении.

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Экстренные службы прекратили использование пожарной авиации. Внутри самого Crocus City Hall по-прежнему сохраняется высокая температура. Тушение огня продолжается.

В подмосковные больницы после теракта в Crocus City Hall доставили 37 человек, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии — у них диагностировали переломы и огнестрельные ранения.

Для родственников пострадавших работает горячая линия по номеру 122 (в тоновом режиме 0).

Один из врачей Химкинской больницы, куда доставляли раненых при теракте в «Крокусе», сообщил родственникам, что практически все поступившие прооперированы. Все живы.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». Неизвестные открыли стрельбу по зрителям, в здании начался пожар. По словам очевидцев, они только начали садиться на свои места в зале, когда раздались выстрелы.