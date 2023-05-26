Происшествия 26 мая 2023, 13:32 Падение двух беспилотников в Краснодаре официально подтвердили Губернатор Кондратьев: падение двух беспилотников стало причиной ЧП в Краснодаре РИА «Новости»

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Причиной хлопков утром 26 мая в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Власти помогут собственникам зданий восстановить последствия ЧП, объявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий», — написал он.

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Критическая инфраструктура, по словам главы региона, не пострадала, жители не получили травм. Кондратьев поблагодарил специальные службы за оперативную работу и сообщил, что власти помогут устранить последствия падения дронов.

Очевидцы рассказали «360» о двух громких звуках и вспышках в Краснодаре утром после четырех часов утра.

Оперштаб Краснодарского края подтвердил один хлопок без возгорания на улице Морской, мэр Евгений Наумов показал повреждения на перпендикулярной ей улице Гаражной.

Момент падения беспилотника попал на видео. Пострадали облицовка офисного здания, окна жилой постройки и кровля частного дома.