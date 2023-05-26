Эксклюзив 26 мая 2023, 08:56 «Была вспышка, а затем заложило уши». Очевидцы — о двух взрывах в Краснодаре Жители заявили, что в Краснодаре произошли два взрыва, и показали видео последствий

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Утром 26 мая в Краснодаре услышали два громких хлопка, похожих на взрывы. Место происшествия оцепили, работников пострадавшего здания вывели. «360» показал видео очевидцев.

«Проснулась от взрыва около 04:20. В окно выглянула — ничего не увидела. Минут через 20, наверное, услышала звуки, как от газонокосилки, и в это время опять бабахнуло», — рассказала жительница Краснодара Лариса Савина.

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Другая свидетельница событий Наргиз Мирзоева сравнила звук с гулом от мопеда. Утром 26 мая она работала. После четырех часов утра женщина вышла на перекур и услышала сбоку гул, а потом громкий звук.

«Резкий „у-у-у“, и прямо взрыв такой. Желтая вспышка, меня [бросило вперед], уши [заложило], начали все машины мигать», — сказала она.

Женщина вернулась на пост охраны, ушла переодеваться, и тогда произошла вторая вспышка. Подоспел охранник и быстро вывел всех из здания.

Хлопок случился около 04:17, сообщил оперштаб Краснодарского края. Горожане сняли его на видео. Никто не пострадал. Мэр Евгений Наумов сообщил, что на улице Морской получили повреждения жилой дом и офисное здание, на Гаражной — два дома, в том числе частный. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал сохранять спокойствие и не верить домыслам из соцсетей.