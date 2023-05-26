Происшествия 26 мая 2023, 06:09 Власти подтвердили факт взрыва в многоэтажке Краснодара Оперштаб Краснодарского края сообщил о хлопке в многоэтажке на улице Морской

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В Краснодаре на улице Морской произошел хлопок без возгорания. Никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Вызов в Единую дежурную диспетчерскую службу поступил в 04:17. Очевидцы рассказали, что услышали в районе дома по улице Морской, 54/2 хлопок, на место отправили экстренные службы.

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«По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет», — сказали в оперштабе.

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Мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем Telegram-канале, что приехал на улицу Морскую. По его информации, пострадал жилой дом и офисное здание. Он призвал горожан соблюдать спокойствие и сказал, что причину происшествия установят.

Жители Краснодара показали в соцсетях последствия ЧП. Взрыв случился на крыше, пострадала металлическая обшивка, бортик и облицовка здания на двух верхних этажах. По одной из версий, могли произойти два хлопка — громкие звуки также услышали на улице Фестивальной.