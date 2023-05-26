Эксклюзив 26 мая 2023, 12:08 Появилось видео момента удара беспилотника в Краснодаре Момент удара беспилотника в Краснодаре попал на видео

Читать 360tv в

В Краснодаре утром в пятницу, 26 мая, жителей напугали два мощных взрыва. В распоряжение «360» попало видео, на кадрах которого беспилотник мчался по жилому району кубанской столицы и взорвался.

Один из местных жителей показал последствия взрыва в центре Краснодара. Его машина сильно пострадала: разбились стекла и верхний люк. Мужчина продемонстрировал части дрона и предположил, что беспилотнику, скорее всего, не хватило топлива, поэтому он не долетел до намеченной цели и взорвался во дворе жилого дома.

Реклама

Ранее момент взрыва в Краснодаре показали на видео. Жители окрестных домов рассказали, что видели вспышку, а затем заложило уши от грохота. По словам другой свидетельницы, громкий звук беспилотника был похож на работу мотора мопеда.

Власти города показали последствия взрыва в центре Краснодара. При происшествии никто не пострадал, отметил глава региона Вениамин Кондратьев.