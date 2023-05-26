Происшествия 26 мая 2023, 08:17 «Частично повыбивало окна». Власти показали последствия взрыва в центре Краснодара Мэр Краснодара Наумов показал последствия хлопка на улицах Морской и Гаражной

Читать 360tv в

Соседние дома пострадали от хлопка на улице Морской в Краснодаре. Мэр Евгений Наумов показал в своем Telegram-канале выбитые окна и разрушенную кровлю на улице Гаражной.

Он сообщил, что в пятиэтажном доме по улице Гаражной, 77/1, пострадали окна, а у частного дома — крыша. Здания начнут восстанавливать после того, как свою часть работы завершат экстренные службы.

Реклама

«Частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — написал градоначальник.

Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что около четырех часов утра на улице Морской, которая пересекается с Гаражной, случился хлопок без возгорания. Никто не пострадал, повреждения заметили на жилом доме и офисном здании. Очевидцы сняли момент ЧП на видео — в небе прогремел громкий звук и промелькнула вспышка. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей доверять проверенной информации, а не сообщениям из соцсетей. Причины происшествия установят.