09 марта 2024, 10:35
Отопление вернули в пять домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ
Ховалыг: отопление от мобильных котельных подали в пять домов в Шагонаре
Отопление от мобильных котельных установок подали в пять первых домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
Тепло поступило в многоквартирные дома на улицах Дружбы и Саяно-Шушенской, а также в здания соцобъектов. Температура теплоносителя — +30 градусов. В квартирах пока +15 градусов, но показатели постепенно растут.
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«Следующие на очереди еще 16 многоквартирников по улице Саяно-Шушенской», — добавил глава республики.
Конструкции котельной Шагонарской ТЭЦ в скором времени обследуют.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел ранним утром 6 марта. Момент происшествия попал на видео. В результате ЧП пострадали 23 человека. Состояние двоих осталось крайне тяжелым.
После взрыва на ТЭЦ более 210 домов остались без тепла. Ранее специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре.
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