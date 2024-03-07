Происшествия 07 марта 2024, 10:14 Состояние двух пострадавших на Шагонарской ТЭЦ осталось крайне тяжелым Минздрав: двое пострадавших на ТЭЦ в Туве остались в крайне тяжелом состоянии Пресс-служба администрации города или района

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Некоторых пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Шесть человек остаются в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов

«Двое из них по-прежнему [находятся] в крайне тяжелом, шесть — в тяжелом состоянии», — указал он.

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Кузнецов добавил, что транспортировка не ухудшила состояние пострадавших. По его словам, специалисты ведущих федеральных центров проведут телемедицинские консультации с врачами Красноярской больницы.

Он также напомнил о пострадавших, которых поместили в больницы Кызыла. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, в состоянии средней тяжести находятся семь человек, подчеркнул помощник министра.

Ранее на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел пожар. По информации МЧС, на объекте загорелись котельные, произошел взрыв из-за угольной пыли. В результате ЧП пострадали 23 человека.