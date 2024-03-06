Происшествия 06 марта 2024, 15:15 Пожар в здании Шагонарской ТЭЦ потушили МЧС: в Туве полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ

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Огнеборцы полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП.

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«В Туве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ», — написали в комментарии к ролику.

Момент взрыва и последствия пожара на станции сняли на видео. Прокуратура Республики Тыва организовала проверку по факту случившегося. Место ЧП посетил прокурор Сергей Дябкин — ему предстоит скоординировать действия правоохранителей.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. Причиной случившегося, предварительно, стала детонация угольной пыли. Сообщалось о 23 раненых, 15 человек доставили в больницу. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.