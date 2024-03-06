06 марта 2024, 15:15
Пожар в здании Шагонарской ТЭЦ потушили
МЧС: в Туве полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ
Огнеборцы полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ведомство опубликовало кадры с места ЧП.
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«В Туве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ», — написали в комментарии к ролику.
Момент взрыва и последствия пожара на станции сняли на видео. Прокуратура Республики Тыва организовала проверку по факту случившегося. Место ЧП посетил прокурор Сергей Дябкин — ему предстоит скоординировать действия правоохранителей.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. Причиной случившегося, предварительно, стала детонация угольной пыли. Сообщалось о 23 раненых, 15 человек доставили в больницу. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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