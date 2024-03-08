08 марта 2024, 10:46
Три мобильные котельные запустили в Шагонаре
Глава Тувы Ховалыг: в Шагонаре запустили мобильные котельные после ЧП на ТЭЦ
Специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре после взрыва и пожара на местной ТЭЦ. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики за ночь запустили уже три котла. Глава региона добавил, что на очереди к запуску находятся еще пять мобильных установок.
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«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло», — подчеркнул Ховалыг.
ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло утром 6 марта. На котельной инфраструктурного объекта вспыхнул пожар и прогремел взрыв из-за детонации угольной пыли. Пожарные потушили пламя. В результате ЧП пострадали 23 жителя Шагонара, в больницы попали 15 человек.
В правительстве Кузбасса отметили, что из-за повреждения ТЭЦ без тепла остались порядка 210 домов, в которых проживают около пяти тысяч горожан. Правительство Тувы обратилось за помощью к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой предоставить дизельные генераторные установки, тепловые пушки и мобильные теплостанции.
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