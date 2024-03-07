Происшествия 07 марта 2024, 09:44 Более 210 домов остались без тепла после взрыва на ТЭЦ в Шагонаре Правительство Кузбасса: 210 жилых домов остались без тепла после ЧП в Шагонаре Пресс-служба администрации города или района

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Более пяти тысяч человек остались без тепла после взрыва на ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

«В результате без центрального теплоснабжения остались 210 жилых домов. В них проживает более пяти тысяч человек, из которых 3150 — дети», — указали в администрации.

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Чтобы обеспечить жителей теплом, правительство Тувы обратилось за помощью в предоставлении дополнительных дизельных генераторных установок, тепловых пушек и мобильных теплостанций.

На место ЧП оправился аварийно-восстановительный отряд ЖКХ в составе 14 человек. Как уточнили в правительстве, от взрыва пострадало 23 сотрудника ТЭЦ. Часть раненых в результате пожара отправили к Красноярск бортом Ил-76, который эвакуировал людей из Кызыла.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла накануне. Согласно одной из версий, взрыв и последующее возгорание могли произойти из-за детонации угольной пыли.