07 марта 2024, 09:44
Более 210 домов остались без тепла после взрыва на ТЭЦ в Шагонаре
Правительство Кузбасса: 210 жилых домов остались без тепла после ЧП в Шагонаре
Более пяти тысяч человек остались без тепла после взрыва на ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.
«В результате без центрального теплоснабжения остались 210 жилых домов. В них проживает более пяти тысяч человек, из которых 3150 — дети», — указали в администрации.
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Чтобы обеспечить жителей теплом, правительство Тувы обратилось за помощью в предоставлении дополнительных дизельных генераторных установок, тепловых пушек и мобильных теплостанций.
На место ЧП оправился аварийно-восстановительный отряд ЖКХ в составе 14 человек. Как уточнили в правительстве, от взрыва пострадало 23 сотрудника ТЭЦ. Часть раненых в результате пожара отправили к Красноярск бортом Ил-76, который эвакуировал людей из Кызыла.
Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла накануне. Согласно одной из версий, взрыв и последующее возгорание могли произойти из-за детонации угольной пыли.
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