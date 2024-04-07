Происшествия 07 апреля 2024, 11:45 Мэр Оренбурга предупредил горожан об отключении электричества из-за паводка Мэр Салмин назвал критической ситуацию с паводком в Оренбурге РИА «Новости»

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Уровень воды в Оренбурге продолжает расти, ситуация в городе остается критической. Об этом написал мэр Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в ближайшие дни вода в реке Урал будет повышаться, поэтому зона подтопления увеличится. В некоторых районах энергетики отключат электричество из-за паводка.

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«Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения», — посоветовал градоначальник.

Глава Оренбурга добавил, что работники водоканала увеличили концентрацию хлора для обеззараживания воды. Из-за этого вода может иметь необычный запах, указал Салмин.

«Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — заключил мэр.

Ранее правительство региона сообщило, что паводок охватил 27 муниципалитетов. Спасатели эвакуировали 4064 жителей, в том числе 885 детей. Из-за растаявшего снега и дождей уровень воды продолжает увеличиваться.