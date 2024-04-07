Происшествия 07 апреля 2024, 10:57 Мэрия Орска сообщила о гибели четырех человек Мэрия Орска: из четырех погибших двое умерли из-за сердечных приступов Пресс-служба МЧС

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В Орске погибли четыре человека, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что двое скончались от сердечных приступов.

«У двоих был сердечный приступ, у одного — естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано», — объяснил ситуацию представитель администрации города.

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Половодье так или иначе затронуло 27 муниципальных образований Оренбургской области. В региональном правительстве рассказали, что из-за ЧП пришлось эвакуировать 4064 человека, включая 885 несовершеннолетних. А в Орске вода начала подходить и к территории Нового города. В распоряжении «360» оказалось видео с места работы спасателей.