Эксклюзив 24 декабря 2022, 08:11 Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Кемерове Разбор завалов на месте пожара в доме престарелых в Кемерове сняли на видео

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Спасатели и сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте пожара в доме престарелых в Кемерове. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что среди завалов продолжают работать спасатели. На месте дежурят пожарные машины, следователи СК осматривают место происшествия.

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Пожар в частном доме престарелых в Кемерове случился вечером 23 декабря. Загорелось здание на Таврической улиц. В результате погибли 20 человек. Следователи возбудили три уголовных дела — по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек.

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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после пожара.

«Организована проверка по факту пожара в жилом доме по улице Таврическая в городе Кемерово. На месте осуществляется координация всех служб и ведомств», — рассказал представитель прокуратуры.

Позже выяснилось, что инспекторы МЧС добивались проверки заведения, но сотрудников ведомства не пустили в помещение.