Происшествия 24 декабря 2022, 06:21 Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара в Кемерове МЧС: спасатели завершили работы на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерове Пресс-служба МЧС

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Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерове, в результате которого погибли 20 человек. Об этом сообщили в МЧС.

«В 05:25 спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара», — говорится в сообщении ведомства.

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Пожар охватил частный дом престарелых на улице Акмолинская в Кемерове в ночь на 24 декабря по местному времени (вечером 23 декабря по московскому времени). По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек.

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Медики регионального центра медицины катастроф оказали помощь шестерым пострадавшим, среди них четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени. Лечение они пройдут амбулаторно. Два человека доставлены в больницу с ожогами. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Региональной прокуратурой организована проверка для выяснения всех обстоятельства пожара. Следователи СК по региону возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Неправильная эксплуатация печи, по предварительной информации, могла стать причиной возгорания.