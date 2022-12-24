Происшествия 24 декабря 2022, 03:41 Число жертв пожара в Кемерове выросло до 20 МЧС РФ: число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове возросло до 20 Пресс-служба Следственного комитета

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Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове возросло до 20 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

«На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов, по последним данным, погибли 20 человек», — сообщил собеседник агентства.

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Пожар в частном доме престарелых вспыхнул вечером 23 декабря. Следователи СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Региональная прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельства пожара. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печи.

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На место происшествия прибыли мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, а также председатель правительства Кузбасса Илья Середюк. Как сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев, все учреждения такого типа, в первую очередь частные, в течение недели проверят.

Медики регионального центра медицины катастроф в общей сложности оказали помощь шестерым пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени. Они будут лечиться амбулаторно. Еще двух человек госпитализировали с ожогами. Их состояние оценивается как тяжелое.