Происшествия 18 мая 2023, 11:50 Стало известно, когда в Крыму восстановят железнодорожное движение после схода вагонов Минтранс Крыма: движение поездов в Симферопольском районе откроют вечером Unsplash

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Железнодорожное движение в Симферопольском районе после схода вагонов грузового поезда восстановят к вечеру. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Николай Лукашенко, сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«Для перевозки пассажиров задержанных пригородных поездов организовано автобусное движение», — передавали в Минтрансе.

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От железнодорожного вокзала в Симферополе транспорт будет отъезжать в 10:30, 14:00, 15:30, 12:50, а от привокзальной площади в Бахчисарае — в 11:45, 13:55, 25:05, 16:45.

Утром 18 мая восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. По предварительным данным, в районе железной дороги произошел взрыв.

«Профильные службы разбираются в причинах ситуации на железной дороге в Симферопольском районе. Идут работы по восстановлению движения», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Как отмечали в пресс-службе Крымской железной дороги, экологической угрозы нет.