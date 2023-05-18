Происшествия 18 мая 2023, 09:46 Власти Крыма сообщили об отсутствии пострадавших после схода вагонов с зерном у Симферополя Глава Крыма Аксенов: никто не пострадал при сходе вагонов с зерном у Симферополя

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Никто не пострадал после схода пяти вагонов с зерном с путей в Симферопольском районе Крыма. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет», — написал он.

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По его словам, сейчас на месте происшествия работают зампредседателя совета министров РК Игорь Михайличенко, а также представители профильных ведомств.

Аксенов проинформировал жителей Крыма, что движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь пока приостановили. Для крымчан организуют трансфер автобусами, добавил он.

Ранее 18 мая стало известно о сходе с путей вагонов с зерном в Симферопольском районе Крыма. По предварительной информации от СМИ, там случился взрыв. Он произошел примерно в 07:00 у села Чистенькое. Все подробности случившегося сейчас выясняются.