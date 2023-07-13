Происшествия 13 июля 2023, 09:42 Один человек погиб в Туапсинском районе после проливных дождей ТАСС: один человек погиб в Краснодарском крае после наводнения Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Один человек погиб в результате наводнения в Краснодарском крае, которое вызвали проливные дожди. Судьба еще четырех остается неизвестной, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна», — рассказал собеседник агентства.

Реклама

Туапсинский район затопило после мощного ливня. Подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, только за три часа в ночь на 12 июля выпало 144 миллиметра осадков.

В МЧС РФ по региону сообщили о затоплении 650 дворов, 290 домов в 11 населенных пунктах Туапсинского района. Четыре человека пропали без вести. Позже Telegram-канал Shot сообщил о пятом пропавшем. По его информации, работника Новомихайловского совхоза унесло течением на автомобиле «Нива». После исчезновения людей во время ливней Следственный комитет России возбудил уголовное дело.