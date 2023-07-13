13 июля 2023, 09:42
Один человек погиб в Туапсинском районе после проливных дождей
ТАСС: один человек погиб в Краснодарском крае после наводнения
Один человек погиб в результате наводнения в Краснодарском крае, которое вызвали проливные дожди. Судьба еще четырех остается неизвестной, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна», — рассказал собеседник агентства.
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Туапсинский район затопило после мощного ливня. Подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, только за три часа в ночь на 12 июля выпало 144 миллиметра осадков.
В МЧС РФ по региону сообщили о затоплении 650 дворов, 290 домов в 11 населенных пунктах Туапсинского района. Четыре человека пропали без вести. Позже Telegram-канал Shot сообщил о пятом пропавшем. По его информации, работника Новомихайловского совхоза унесло течением на автомобиле «Нива». После исчезновения людей во время ливней Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Наводнения
Краснодар
Потопы после ливней на юге России
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