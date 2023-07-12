Происшествия 12 июля 2023, 21:28 Пятый человек пропал без вести после потопа в Краснодарском крае Shot: пятый человек пропал без вести после потопа в Туапсинском районе Краснодарского края

Читать 360tv в

Пятый человек пропал без вести после наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Shot.

В публикации сказано, что пятым пропавшим оказался 67-летний работник Новомихайловского совхоза. Он передвигался на «Ниве» и хотел переехать вброд речку недалеко от села Подхребтовое. Во время движения мужчину унесло.

Реклама

Ранее МЧС РФ по региону сообщил о поисках четырех других пропавших после потопа. В пресс-службе отметили, что водой залило 650 дворов, 290 домов и 11 населенных пунктов Туапсинского района. Сейчас на месте ЧП ведут работу сотрудники оперативных служб, всего для устранения последствий потопа задействованы 268 человек и 66 единиц техники.

Туапсинский район оказался затоплен после обильного ливня, в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо существенно поднялся уровень воды. Власти региона приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации.