Происшествия 12 июля 2023, 15:12 Число пропавших в Туапсинском районе выросло до четырех МЧС: во время подтоплений в Туапсинском районе пропали четыре человека Соцсети

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Спасатели ведут поиски четырех человек, которые пропали после наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Организованы поиски нашими силами», — уточнили в ведомстве.

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Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трех пропавших без вести. Там также рассказали, что пострадавших и погибших в результате удара стихии нет.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что вода затопила 650 дворов и 290 домов в 11 населенных пунктах Туапсинского района. Сейчас на месте работают оперативные службы. К ликвидации последствий наводнения привлекли 268 человек и 66 единиц техники, в том числе несколько плавстредств. Из поселков Лермонтово и Тенгинка организовали эвакуацию людей.

Туапсинский район затопило после мощного ливня. Подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Некоторые участки трассы М-4 «Дон» перекрыли. Местные жители рассказали «360», что в целом обстановка нормальная, но из-за перекрытия автодорог приходится искать альтернативные пути объезда.