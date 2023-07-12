Происшествия 12 июля 2023, 16:10 Губернатор Краснодарского края рассказал о ситуации с ливнями в Туапсинском районе Губернатор Кондратьев: в Туапсинском районе за три часа выпало 144 миллиметра осадков Пресс-служба МЧС

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В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые дожди, за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, проливные дожди стали причиной схода селя на автомобильную дорогу в районе поселка Новомихайловский. Движение там организовали по одной полосе. Спасатели эвакуировали туристов из палаточных лагерей в четыре пункта временного размещения.

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«Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории», — сообщил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что во многих городах на побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Он призвал жителей и туристов не купаться в такую погоду.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней. По данным МЧС, к ликвидации последствий разгула стихии привлекли 268 человек и 66 единиц техники. В настоящее момент известно о четырех пропавших без вести в результате наводнения.