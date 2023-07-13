Происшествия 13 июля 2023, 07:49 После исчезновения 4 человек во время ливней на Кубани возбудили уголовное дело СКР возбудил уголовное дело после исчезновения в Туапсе во время потопа 4 человек

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В Туапсинском районе поток воды после сильных ливней смыл в Черное море автомобиль с водителем и дом с тремя жильцами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Утром 12 июля в Тюменском поток воды после сильных ливней смыл в реку Казачья щель, впадающую в Черное море, частный дом, а спустя полчаса — автомобиль ВАЗ 2107. Пропали четыре человека — 23- и 19-летние местные жительницы с 15-летним подростком прятались дома, а 67-летний находился в салоне авто.

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Поисково-спасательную операцию организовали в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. К ней подключились сотрудники МЧС и полицейские. Следственный отдел по городу Туапсе возбудил уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пресс-служба СКР показала видео с места происшествия. От дома остались фрагменты кирпичной кладки, обломки шифера и части стен.

Число пропавших без вести в Туапсинском районе увеличилось до пяти, сообщил Telegram-канал Shot. По данным МЧС, в зону подтопления попали 290 домов в 11 населенных пунктах.