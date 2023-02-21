21 февраля 2023, 07:40
Очевидцы зафиксировали голубые вспышки в небе перед землетрясением в Турции
Жители районов на границе Сирии и Турции перед землетрясением видели вспышку в небе
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан прокомментировала свидетельства очевидцев, что перед землетрясением на границе Турции и Сирии небо озарилось голубой вспышкой. По ее словам, этому явлению нет объяснений, передало РИА «Новости».
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Однако по ее словам, перед землетрясением происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.
Накануне сразу два сильных подземных толчка произошли в турецкой провинции Хатай. Первый толчок магнитудой 6,4 зафиксировали в 20:04 по московскому времени. Через три минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в районе Самандаг.
По данным главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа, 294 человека получили ранения, трое жителей погибли. В соседней Сирии за медицинской помощью обратились 47 человек. В нескольких городах САР обрушились здания.
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Землетрясение на юге Турции
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