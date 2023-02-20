Мир 20 февраля 2023, 23:43 Почти 50 человек в Алеппо обратились за помощью к медикам после землетрясения Al Ekhbariya: 47 человек в Алеппо обратились к медикам за помощью после землетрясения РИА «Новости»

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Землетрясение произошло 20 февраля на территории Турции, подземные толчки ощущались в соседней Сирии. В результате стихийного бедствия в Алеппо обрушилось несколько домов, пострадало около 50 человек, рассказал главврач местной больницы Ар-Рази. Его слова передал телеканал Al Ekhbariya.

За помощью к медикам обратились 47 человек. Многие из них отделались ушибами и ссадинами, но и есть пострадавшие с переломами. Госпитализация никому не потребовалась.

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По словам главврача больницы, люди пребывали в состоянии шока. Из-за землетрясения в некоторых районах Алеппо возникла давка, поскольку люди выбегали в испуге из своих домов, пытаясь найти безопасное укрытие.

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По данным МВД Турции, на территории республики в результате новых землетрясений погибли три человека. Ранения получили более 200 человек.