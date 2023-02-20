Мир 20 февраля 2023, 22:05 Несколько зданий обрушились в Сирии после нового землетрясения Al-Arabiya: из-за нового землетрясения в Сирии обрушились здания, есть пострадавшие РИА «Новости»

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В нескольких городах Сирии обрушились здания из-за нового землетрясения. Как сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники, есть пострадавшие.

«Есть раненые при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно сразу о двух новых землетрясениях в Турции. Одно из них — магнитудой 6,4 — произошло на границе с Сирией. Эпицентр находился на глубине двух километров в девяти километрах от Антакьи в Турции и в 75 километрах от сирийской Латакии.

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По данным турецких СМИ, в их стране также есть разрушения. Местные власти сообщили о восьми пострадавших. Раненым оказывают необходимую помощь.

Агентство Anadolu уточнило, что сегодняшние толчки ощутили также жители Иордании, Египта и Израиля.

Тем временем, появились новые цифры о жертвах серии землетрясений, которая произошла 6 февраля. Погибшими в Турции считаются 41 156 человек. В Сирии — более 3,5 тысячи человек.