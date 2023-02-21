Мир 21 февраля 2023, 05:16 Число пострадавших после новых землетрясений в Хатае выросло до 294 Глава Минздрава Турции заявил, что в Хатае при землетрясении пострадали почти 300 человек РИА «Новости»

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Почти 300 человек получили ранения после двух землетрясений в провинции Хатай, состояние 18 — тяжелое. Их перевезли в Адану и Дертйол, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 20 февраля сообщило о двух землетрясениях в Хатае. Провинцию ранее посетил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, но в момент подземных толчков он находился в Кахраманмараше. По данным Минздрава Турции, в результате стихийного бедствия пострадали 294 человека.

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До этого также сообщалось о трех погибших. Спасатели проводят аварийные работы там, где произошло обрушение зданий. Ранее жительница Мерсина, пострадавшего от землетрясения, рассказала, как ее шокировала эта ситуация. По словам женщины, из-за подземных толчков весь дом затрясся, а мебель в квартире заходила ходуном.

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Растерявшаяся собеседница «360» не успела сообразить, что делать, но находившаяся рядом подруга заставила ее покинуть дом. Испуганные соседи, как и другие люди, бежали на улицу, пытаясь найти укрытие.