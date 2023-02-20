Мир 20 февраля 2023, 20:58 Новое землетрясение произошло на границе Сирии и Турции Сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции РИА «Новости»

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На границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда составляла 6,3. Информация о подземных толчках появилась на сайте Европейского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в девяти километрах от Антакьи в Турции и в 75 километрах от сирийской Латакии. Подземные толчки зафиксировали в 17:04 по времени UTC (20:04 по московскому времени).

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Телеканал CNN Turk сообщает о подземных толчках магнитудой 6,4 в районе залива Хатай. В 20:07 произошло еще одно афтершоковое землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в районе Самандаг.

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Турция еще не оправилась от землетрясений, которые случились 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Сила самого сильного толчка оценена в 7,9 балла по шкале Рихтера. По последним данным, жертвами стихии в Турции стали 41 156 человек. Из-за землетрясения сдвинулись литосферные плиты, геофизики сообщили о сдвиге на три метра. По предварительным оценкам, Турция относительно Сирии фактически отстала на пять-шесть метров.