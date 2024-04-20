20 апреля 2024, 13:31
Очередной украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
ВСУ предприняли попытку атаки около 13:00. Летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
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В ночь на 20 апреля над территорией региона сбили целых 26 украинских дронов. Всего же за ночь средства ПВО ликвидировали 50 беспилотников ВСУ.
Днем субботы в результате обстрела села Новая Таволжанка под Белгородом погибла беременная женщина. Ее зацепил осколок снаряда на улице. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ее и ребенка не удалось.
Атаке ВСУ также подверглось село Дроновка. На него сбросили два взрывных устройства. Жертв и пострадавших нет. Повреждения получили два частных дома и два легковых автомобиля.
В тот же день в Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по грузовику на трассе. Никто не ранен.
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