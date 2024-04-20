Важное 20 апреля 2024, 13:31 Очередной украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ РИА «Новости»

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Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.

ВСУ предприняли попытку атаки около 13:00. Летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

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В ночь на 20 апреля над территорией региона сбили целых 26 украинских дронов. Всего же за ночь средства ПВО ликвидировали 50 беспилотников ВСУ.

Днем субботы в результате обстрела села Новая Таволжанка под Белгородом погибла беременная женщина. Ее зацепил осколок снаряда на улице. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ее и ребенка не удалось.

Атаке ВСУ также подверглось село Дроновка. На него сбросили два взрывных устройства. Жертв и пострадавших нет. Повреждения получили два частных дома и два легковых автомобиля.

В тот же день в Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по грузовику на трассе. Никто не ранен.