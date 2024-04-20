Важное 20 апреля 2024, 07:25 Средства ПВО за ночь уничтожили 50 дронов ВСУ над восьмью регионами России Минобороны: 50 беспилотников ВСУ за ночь уничтожили над 8 регионами РФ РИА «Новости»

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За ночь над территорией России перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали дроны над восьмью регионами. Больше всего — 26 — уничтожили над Белгородской областью, еще 10 — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской. Кроме того, по одному беспилотнику ВСУ сбили над Московской, Смоленской, Рязанской и Калужской областями.

О сбитых беспилотниках в Рязанской области стало известно ранним утром. В Смоленской области после атаки дронов начался пожар на энергетическом объекте. В Белгородской области ночью сообщалось о гибели семейной пары в селе Пороз Грайворонского округа в результате сброса двух взрывных устройств с беспилотников.