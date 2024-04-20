Важное 20 апреля 2024, 12:08 Украинские дроны повредили два дома и автомобили под Белгородом Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Дроновку Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские боевики атаковали беспилотниками село Дроновка. Там прогремело два взрыва, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он.

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Глава региона уточнил, что на населенный пункт сбросили два взрывных устройства. В результате атаки обошлось без пострадавших. Однако беспилотники повредили два частных дома и столько же легковых машин. Прибывшие на место оперативные службы устраняют последствия ЧП.

Под Белгородом на трассе Октябрьский — Бессоновка украинский FPV-дрон ударил по грузовику. Водитель не пострадал, но кабина получила серьезные повреждения.