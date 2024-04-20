Происшествия 20 апреля 2024, 11:17 Украинский FPV-дрон разнес кабину грузовика под Белгородом Губернатор Белгородской области Гладков: FPV-дрон атаковал грузовик на трассе

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В Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по большегрузу на трассе. В результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона», — написал он.

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Глава региона уточнил, что удар беспилотником нанесли на отрезке дороги Октябрьский — Бессоновка в Белгородском районе.

Он добавил, что взрыв сильно повредил кабину машины, сам водитель не пострадал.

Село Пороз Грайворонского городского округа под Белгородом ночью также подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Там от ударов БПЛА загорелся частный жилой дом. В результате погибли женщина и мужчина. Сын погибшей успел покинуть горящее жилище.