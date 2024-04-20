Важное 20 апреля 2024, 13:10 Беременная женщина погибла из-за обстрела ВСУ в Белгородской области Губернатор Гладков: под Белгородом при обстреле ВСУ погибла беременная женщина Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом. В результате атаки погибла беременная женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время обстрела осколок снаряда зацепил беременную женщину, когда она шла по улице. Скорая привезла пострадавшую в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ.

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«Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка пострадали еще три человека. В частности, в больницу привезли женщину с контузией и осколочным ранением бедер. Мужчина получил контузию и ссадину на ноге, еще один прохожий — ссадину коленного сустава. Медики оказали всю необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Снаряды также выбили окна, повредили фасады, крыши и заборы в 12 частных жилых домах. Пострадали две легковые машины.

В селе Дроновка под Белгородом прогремело два взрыва. ВСУ повредили два частных дома и два автомобиля беспилотниками.