Эксклюзив 07 сентября 2023, 08:34 «Очень сильно испугались». В квартирах Ростова-на-Дону в момент падения БПЛА падали книги и картины Жители сняли видео с места падения БПЛА в Ростове-на-Дону и последствия взрыва

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Один из двух сбитых над Ростовом-на-Дону беспилотников рухнул на Пушкинской улице. Очевидцы рассказали, как в их домах разбились окна, упали картины и книги. «360» показал кадры повреждений.

После взрыва от упавшего в центре Ростова-на-Дону БПЛА жители близлежащих домов вышли на улицы. Девушка с соседней от места крушения улицы Островского рассказала, что проснулась от первого громкого звука в три часа ночи.

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«Сначала был хлопок, мы думали, что сбили беспилотный аппарат или что это такое. А второй уже был, когда он врезался, приземлился. У меня упала картина, книги с полки. Мы очень сильно испугались – думали, что-то серьезное», — сказала она.

Две другие женщины рассказали, что после громкого звука у них из окон выпали москитные сетки. Еще одна жительница, окна которой выходят на Пушкинскую улицу, пожаловалась на разбитые стекла окон и балкона. В момент падения БПЛА она спала.

Военные сбили один беспилотник в Раменском городском округе Подмосковья и два – над Ростовской областью. Один из них упал за Ростовом-на-Дону, другой в центре города. Туда съехались полицейские, пожарные и скорая помощь, место крушения обнесли защитной лентой. «360» показал фото поврежденных фасадов домов, окон, дверей и машин.