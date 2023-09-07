Эксклюзив 07 сентября 2023, 06:46 «Сильная тряска, очень громкий грохот». Очевидец рассказал о последствиях падения БПЛА в Раменском Житель Раменского сказал, что от падения БПЛА пострадали 3 квартиры Соцсети

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В Раменском городском округе Подмосковья сбили беспилотник. Местный житель Никита Кавалел рассказал «360» о сильном грохоте от работы ПВО и трех пострадавших квартирах.

«Живу на том же этаже, где врезался БПЛА. Удар сильный, была сильная тряска, очень громкий грохот», — сказал он.

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В его квартире выпали сетки из балконных окон, а на 20-м и 21-м этажах дома повылетали окна. По словам мужчины, квартиры на этих этажах пострадали сильней остальных. У ближайших соседей Никиты Кавалела все в порядке.

«У соседней квартиры все нормально, но две другие пострадали. И как я понял, еще третья. Две квартиры сдают, и там никого не было, и третья не продана», — заявил мужчина.

Ночью 7 сентября военные сбили в Раменском городском округе один БПЛА. В интернете появилось видео уничтожения дрона. По словам очевидцев, обломки упали на улице Десантной. После взрыва жильцы близлежащих домов вышли на улицы.