Эксклюзив 07 сентября 2023, 07:58 Сгоревшие машины и разбитые стекла. Очевидцы показали последствия падения БПЛА в Ростове-на-Дону Мэрия Ростова-на-Дону обойдет поврежденные взрывом от БПЛА дома Телеканал «360»

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При падении обломков сбитого в воздухе дрона в центре Ростова-на-Дону пострадали машины, фасады, окна и двери домов. Власти города устроят поквартирный обход, чтобы составить список владельцев поврежденного имущества. «360» показал кадры с места событий.

Военные сбили два беспилотника. Один из них упал к западу от Ростова-на-Дону, другой — в центре, на улице Пушкинской. По информации губернатора Василия Голубева, один человек получил травмы, но после оказания медпомощи отказался от госпитализации.

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Очевидцы сфотографировали последствия неудавшейся атаки БПЛА. В некоторых домах ударная волна выбила окна вместе с рамами, местами получили повреждения входные двери. Фасады зданий посекли осколки. Пострадали припаркованные машины — по словам местного жителя, в одном из них взорвался газовый баллон.

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«Дал поручение службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов», — объявил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Он запланировал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем скоординируют работу служб, которые займутся оценкой причиненного Ростову-на-Дону ущерба и окажут жителям помощь.