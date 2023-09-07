Происшествия 07 сентября 2023, 06:31 Взрыв в Ростове-на-Дону сняли на видео Появилось видео взрыва в Ростове-на-Дону в ночь на 7 сентября

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В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Очевидцы сняли его на камеру. Запись показало в своем Telegram-канале издание Privet-Rostov.ru.

По словам жителей города, взрыв произошел в районе улицы Пушкинской. На кадрах видно, как высокий огненный столб поднялся над домами.

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Над Ростовской областью сбили два беспилотника. Информацию о взрыве подтвердил губернатор Василий Голубев. Обломки одного из дронов упали за городом на западе, другого — в центре.

Пострадал один человек. Врачи обработали ему резаные раны ног. От госпитализации ростовчанин отказался. Ударная волна выбила окна трех зданий и повредила фасады домов.

Минобороны России сообщило, что кроме двух БПЛА над Ростовской областью сбили еще один в Подмосковье. Работу системы ПВО в Раменском городском округе тоже сняли на видео. По предварительным данным, никто не пострадал.